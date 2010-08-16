Перевезення пасажирів в Україні скоротилися на 8%

За січень-липень 2010 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 3,9 млрд. пасажирів, виконана пасажирська робота в обсязі 76,2 млрд. пас./км, що відповідно на 7,7% і 1,5% менше обсягів січня-липня 2009 р. Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Зокрема, залізничним транспортом за січень-липень 2010 р. відправлено 252,2 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень Київською міською електричкою), що на 0,3% менше, ніж за січень-липень 2009 р. Відправлення пасажирів зменшилися на Донецькій залізниці на 2,4%, Львівській - на 1,7%, Південно-Західній - на 0,4%, Південній - на 0,3% і Придніпровській - на 0,1%. На Одеській залізниці відправлення пасажирів зросли на 1,7%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,2 млрд. пасажирів, що на 8,1% менше обсягів перевезень пасажирів у січні-липні 2009 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,1%.

Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно із січнем-липнем 2009 р. зросли на 2,2%. Підприємства м. Севастополя, які виконали 83,7% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 1,5%.

Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 11,1% порівняно з січнем-липнем 2009 р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (96,8%), збільшили перевезення пасажирів у січні-липні 2010 р. на 12,9%.

Крім того, авіаційним транспортом перевезено 3,3 млн. пасажирів, що на 13,8% більше, ніж за січень-липень 2009 р.

Також за січень-липень 2010 р. міським електротранспортом перевезено 1,5 млрд. пасажирів, що на 8,3% менше порівняно із січнем-липнем 2009 р.

Довідка УНІАН. В Україні в 2009 році пасажирським транспортом було перевезено 7,3 млрд. осіб, що на 12,7% менше, ніж у 2008 році.