Китай завершив збирання космічного апарату

Міноборони Китаю оголосило про завершення збирання космічного апарату Тяньгун-1, призначеного для відпрацювання стикування в космосі, повідомляє Reuters.

Зараз китайські фахівці розпочинають тестування електронних систем апарату, далі будуть випробування механічних систем і систем термозахисту. Китай запланував запуск апарату в 2011 році.

Тяньгун-1 призначений для здійснення першої в історії китайської космічної програми стикування космічних апаратів. У 2011 планується здійснити стиковку Тяньгун-1 з космічним кораблем Шеньчжоу-8 (Небесна тура) без екіпажу, потім, в 2012 і 2013 роках, до Тяньгун-1 полетять кораблі Шеньчжоу-9 і Шеньчжоу-10 з екіпажами. Надалі апарат планується використовувати як орбітальну лабораторію.

Китай планує відпрацювати технології стиковки на орбіті для подальшого створення та експлуатації власної орбітальної станції. У польотах на Шеньчжоу-9, Шеньчжоу-10 і подальшій експлуатації станції братимуть участь члени другого загону китайських космонавтів, до складу якого входять і двоє жінок.

Як повідомили в китайському військовому відомстві, збірка космічного корабля Шеньчжоу-8 ще триває. Спеціально модифікована під Тяньгун-1 ракета-носій CZ-2F вже зібрана, наразі тестуються її системи.

Нагадаємо, у вересні 2008 року Китай запустив третій пілотований космічний корабель Шеньчжоу-7, екіпаж якого після трьох днів перебування у космосі благополучно повернувся на Землю.