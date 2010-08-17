Експерт: Фонд універсальних послуг не повинен формуватися за рахунок громадян

Фонд універсальних послуг не повинен формуватися за рахунок операторів і громадян України. Про це повідомила кореспондентові УНІАН керівник департаменту з корпоративних зв'язків компанії "Київстар" Жанна РЕВНОВА, коментуючи заяву ВАТ "Укртелеком" про необхідність створення такого Фонду.

"Ми вважаємо, що ні телефонізація важкодоступних районів, ні відшкодування збитків операторам фіксованого зв'язку не повинно лягати додатковою статтею витрат на плечі населення України", - сказала вона.

Ж. РЕВНОВА зазначила, що можливий платіж до Фонду універсальних послуг (законопроект Міністерства транспорту і зв'язку про створення Фонду універсальних послуг передбачає 3-процентну надбавку до вартості послуг зв'язку для абонентів - УНІАН) - це додаткове навантаження для абонента. Причому абоненти мобільного зв'язку, на відміну від абонентів інших видів зв'язку, вже платять обов'язкові 7,5% до Пенсійного фонду, відміна яких, за її словами, "навіть не обговорюється".

Ж. РЕВНОВА підкреслила, що компанія "Київстар" вважає, що МТЗУ спільно з Національною комісією з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) і операторами телекомунікацій "необхідно розробити програму конкретних дій" як щодо телефонізації населених пунктів, що залишилися (нетелефонізованих), так і щодо подальшого розвитку телеком-технологій і послуг у сільській місцевості.

"У рішенні цих проблем ми завжди послідовно виступаємо за системні, сучасні і відповідальні кроки держави і учасників ринку", - сказала вона.

При цьому Ж. РЕВНОВА відзначила доступність послуг мобільного зв'язку. Так, середній рахунок абонента мобільного зв'язку в Україні складає 20-35 грн. на місяць. Невисокий, за її даними і "поріг входу" в мобільному зв'язку - зараз на ринку є пропозиції, коли за 100 грн. можна отримати телефон і підключення.

"Тому завдання остаточної мобілізації декількох десятків важкодоступних сіл і забезпечення зв'язком села вже успішно вирішують мобільні оператори», - сказала она.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на ринку зв'язку в Україні сформувалися дві думки з приводу введення Фонду універсальних послуг - практично усі професійні учасники ринку (мобільні оператори, учасники асоціацій телеком-ринку та ін.) виступають проти введення такого Фонду і особливо проти механізму його формування, який пропонує МТЗУ, - за рахунок 3-процентного підвищення вартості послуг зв'язку. При цьому мобільні оператори вважають необхідним забезпечити доступ до послуг зв'язку для усіх жителів України, у тому числі з використанням мобільного зв'язку, для чого пропонують держорганам розробити спеціальну програму в цьому напрямі.

У той же час, "Укртелеком" виступає за створення Фонду універсальних послуг, мотивуючи це не необхідністю телефонізації важкодоступних населених пунктів, а тим, що такий Фонд повинен компенсувати збитки "Укртелекому" та інших операторів, що надають універсальні послуги зв'язку (місцевий і сільський телефонний зв'язок) з регульованими державою тарифами, які нижчі за собівартість.

Мобільні оператори вважають, як повідомляв УНІАН, що законодавча ініціатива МТЗУ відповідає лише фінансовим інтересам одного потужного учасника ринку телекомунікацій - ВАТ "Укртелеком", який упродовж багатьох років підтримує і лобіює ідею створення Фонду з метою поліпшення власних фінансових показників. При цьому, на загальну думку операторів мобільного зв'язку, пропонований механізм створення Фонду універсальних послуг є безвідповідальним і антисоціальним, оскільки донорами такого Фонду стануть громадяни, які повинні будуть платити додаткові 3% від вартості послуг для формування Фонду і підвищення прибутковості "Укртелекому" напередодні його приватизації.

У свою чергу, "Укртелеком" вважає, що виступ мобільних операторів проти введення Фонду універсальних послуг є спробою "максимально ускладнити ефективну роботу "Укртелекому" в найбільш рентабельних сегментах ринку зв'язку (Інтернет, мобільний зв'язок, корпоративні мережі і тому подібне) і змусити компанію направляти фінансові ресурси на підтримку збиткових послуг сільського зв'язку".

Довідка УНІАН. У січні 2009 року Міністерство транспорту і зв'язку України запропонувало проект закону про створення Фонду універсальних телекомунікаційних послуг. Такий Фонд пропонують створити на основі Державного бюджету України і наповнювати за рахунок споживачів телекомунікаційних послуг. З цією метою МТЗУ передбачає встановлення обов'язкової для усіх споживачів телекомунікаційних послуг цільової надбавки до роздрібного тарифу на послуги зв'язку у розмірі 3% від вартості відповідних послуг (без ПДВ).