У Києві почало курсувати річкове таксі

По Дніпру почало курсувати давно обіцяне річкове таксі. Цього року возити пасажирів будуть всього дві "машини": один понтонний човен на десять місць і моторна яхта - на шість. А вже наступного року, як обіцяють в мерії, таких річкових таксі буде більше десятка.

Понтонний човен-таксі зовні виглядає як міні-бар з моторчиком. Пол вистелений бежевим килимом, такого ж кольору шкіряні розкладні дивани, куди можна скласти речі. Недалеко від водійського місця стоїть круглий білий столик зі спеціальними заглибленнями для келихів або чашок. Правда, алкоголь та інші напої тут не наливають - їх можна узяти з собою. У човні передбачений захист від дощу - на понтон натягається спеціальна бежева плівка з прозорими віконцями.

"Цей човен ми купили у США, коштує він до $30 тисяч. Але витрати на закупівлю річкових таксі брали на себе іноземні інвестори, які тісно співпрацюють з КП "Плесо". Ми ж беремо на себе зобов`язання організувати безпечний рух по воді", - розповів заступник директора "Плесо" Михайло Чобану.

Цього року так званих "баз", де швартуватимуться водні таксі, буде всього дві - на набережній Оболоні і Березняках. Туди можна буде прийти і замовити річкове таксі або ж по телефону замовити таксі в будь-яке місце в межах акваторії Києва.

"Швартуватися річтаксі буде там, де захочуть пасажири. Але човни не ходитимуть у темну пору доби, і на борт ми не пустимо п`яних пасажирів", - сказав директор КП "Плесо" Хвіча Мепарашвілі.

Вартість 10 хвилин їзди на понтонному човні - 100 грн., півгодини - 150 грн., а година - 300 грн. На яхті проїхатися дорожче: 10 хв. - 150 грн., півгодини - 200 грн., година - 400 грн. Зате річкове таксі дозволяє заощадити час. Так, наприклад, доїхати від Оболоні до Березняків можна всього за 15 хвилин, при цьому заплатити потрібно 150 грн. На звичайному таксі доїхати можна в три рази дешевше, але можна простояти у пробці більше години. Від Поштової площі до Труханова можна допливти за 10 хвилин, заплативши 100 грн. на машині ж доведеться їхати хвилин 30, але за 50 грн.