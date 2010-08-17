«Укрзалізниця» збільшила перевезення експортних вантажів

«Укрзалізниця» у січні-липні 2010 р. збільшила перевезення експортних вантажів, порівняно з аналогічним періодом 2009 р., на 16,8%, імпортних - на 50,1%.

Про це УНІАН повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Віктор ЧОРНИЙ.

За його даними, залізниці за 7 місяців перевезли у всіх видах сполучень 242 млн. 89 тис. тонн вантажів, що на 14,1% більше, ніж за 7 місяців 2009 р. Перевезення збільшилося по всіх видах вантажів.

Зокрема, перевезення вантажів внутрішнього сполучення зросло на 11,8% - до 117 млн. 036 тис. т, експортних - на 16,8%, до 56 млн. 780 тис. т, імпортних - на 50,1%, до 17 млн. 682 тис. т, транзитних - на 2,8%, до 27 млн. 235 тис. т.

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя 2010 року залізниці України перевезли 205,7 млн. тонн вантажів, що на 15,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. У 2009 році у зв`язку з кризовими явищами в економіці країни залізниці України перевезли на 21,5% менше вантажів і на 5% менше пасажирів, ніж у 2008 році. Обсяги вантажних перевезень становили 391,5 млн. тонн, транзитних вантажів – 45,5 млн. тонн. Зростання показників намітилося лише наприкінці року: у листопаді – на 22%, в грудні – на 14,8% порівняно з аналогічним періодом 2008 року.