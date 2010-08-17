Мінтрансзв’язку пропонує закріпити за землями водного фонду статус державних

Міністерство транспорту і зв`язку України розробило проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань відведення земель водного фонду», яким пропонується закріпити за землями водного фонду статус державних.

Текст документа розміщено на сайті міністерства.

Як відзначають розробники, метою проекту є внесення змін до деяких законодавчих актів України, а саме до Кодексу торгового мореплавства України, Земельного і Водного кодексів з метою недопущення фактів порушення інтересів держави і суспільства під час відчуження і зміни цільового призначення земельних ділянок водного фонду в акваторіях морських торгових портів, а також визначення особливого статусу земель водного фонду і особливостей користування водними об`єктами для потреб морського і річкового транспорту.

Зокрема, зміни до Кодексу торгового мореплавства передбачають уточнення, деталізацію визначення «акваторія порту».

Змінами до Земельного кодексу України передбачено закріплення за землями морського і річкового транспорту, що відносяться до земель водного фонду, прибережних захисних смуг, а також закріплення статусу державної власності без права їх передачі в комунальну і приватну власність.

Зміни до Водного кодексу встановлюють визначення особливого статусу земель водного фонду і особливості користування водними об`єктами для потреб морського і річкового транспорту.

Як відзначають в міністерстві, в даний час склалася ситуація, коли державним підприємствам - морським портам за рішенням Кабінету міністрів України відведено в установленому порядку акваторії, але землі водного фонду, які перебувають під акваторіями, за рішенням органів місцевого самоврядування надаються в користування (оренду) суб`єктам господарювання недержавної форми власності. Така ситуація призводить до того, що морські торгові порти не мають можливості в повному обсягу виконувати функції, покладені на них законодавством, зокрема Кодексом торгового мореплавства, в частині забезпечення безпеки мореплавства в порту.