Інвестиції в основний капітал в галузі зв'язку знизилися

Інвестиції в основний капітал в галузі зв`язку (телекомунікації і пошта) за перше півріччя 2010 року склали 2 млрд. 662,4 млн. грн., що складає 57,1% від інвестицій за перше півріччя 2009 року (4 млрд. 192,7 млн. грн.).

Про це йдеться в повідомленні Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, питома вага інвестицій в основний капітал в галузі зв`язку в першому півріччі 2010 року склала 4,8% від всіх інвестицій в основний капітал в Україні (у першому півріччі 2009 року – 7,7%).

При цьому основний об`єм інвестицій в основний капітал в галузі зв`язку припав на телекомунікації - 2 млрд. 643,1 млн. грн.