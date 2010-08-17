"АероСвіт": ми не створювали авіасоюзу з авіакомпаніями Ель-Аль", UTair і Armavia

У зв'язку з появою у ряді ЗМІ інформації про створення міжнародного авіаційного союзу компаній "АероСвіт" (Україна), "Ель-Аль" (Ізраїль), UTair (Росія) і Armavia (Вірменія) авіакомпанія "АероСвіт" офіційно заявляє, що не є учасником будь-якого альянсу, за винятком "Української авіаційної групи".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «АероСвіту».

Як відзначають в компанії, інформація про підписання декларації про наміри щодо створення авіасоюзу Western-Eastern авіакомпанією "АероСвіт" не відповідає дійсності.

«Не оспорюючи той факт, що тенденції консолідації існують у світовій авіаційній галузі, авіакомпанія "АероСвіт", проте, на сьогоднішній день не веде жодних переговорів про входження до того чи іншого альянсу», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, компанії "АероСвіт" і "Донбасаеро" на початку 2007 року оголосили про створення Стратегічного Альянсу "Українська авіаційна група". Перевізники сформували спільну мережу маршрутів і склали спільний розклад польотів.



На сьогоднішній день об'єднана маршрутна мережа "АероСвіту" і "Донбасаеро" включає 75 регулярних повітряних ліній до 32 країн світу. Консолідований флот альянсу налічує 13 середньомагістральних літаків Boeing 737, 3 далекомагістральних Boeing 767 і 4 Airbus 320. Крім цього, спільно з іншими українськими перевізниками–партнерами компанії альянсу використовують на ряді маршрутів літаки Embraer 145, Embraer 195 і Антонов 148.