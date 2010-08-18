У жовтні завершать реконструкцію ділянки колії Сімферополь-Севастополь

Реконструкцію ділянки залізничної колії Сімферополь-Севастополь планується завершити до 15-20 жовтня 2010 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час наради з питань модернізації приміського залізничного транспортного вузла в Сімферополі, що відбулася в кримському уряді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, під час наради за участю керівників ДП "Придніпровська залізниця" і директорів підприємств, прилеглих до території залізничних об`єктів, яку провів заступник голови Радміну Едуард ГРИВКОВСЬКИЙ, обговорені перспективи будівництва транспортного вузла, проблемні питання узгодження меж при будівництві дороги Сімферополь-Севастополь, функціонування майбутньої транспортної інфраструктури.

Сьогодні на ділянці дороги Сімферополь-Севастополь здійснюється будівництво нових платформ, реконструкція тунелів і мостів, земляного полотна і переїздів.

Е.ГРИВКОВСЬКИЙ повідомив, що, за попередніми розрахунками Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), вартість проекту будівництва вузла в Сімферополі оцінюється в 210 млн. грн.., у 2010 році для цього планується виділити 103 млн. грн. На сьогодні освоєно 14,5 млн. грн.

Віце-прем`єр кримського уряду висловив переконання, що модернізація залізничного вузла дасть змогу забезпечити безпеку пасажирських перевезень, підвищити якість послуг, що надаються, а також скоротити час руху потягів.