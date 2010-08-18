Мінтранс хоче заборонити пасажирські перевезення вночі без тахографа

Міністерство транспорту та зв`язку України спільно з Міністерством внутрішніх справ ініціюють введення заборони на пасажирські автоперевезення, здійснювані в нічний час на нерегулярних і регулярних спеціальних маршрутах, без встановлених цифрових тахографів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансу, про це йдеться в проекті наказу Міністерства транспорту та зв`язку України, Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до наказу Мінтрансзв`язку, МВС від 10 січня 2006 року №1/6 «Про забезпечення безпеки пасажирських перевезень у зимовий період».

Згідно з проектом наказу, заборона стосується й тих нелегальних перевезень, які фактично здійснюються як регулярні пасажирські рейси, але без належної дозвільної документації під виглядом нерегулярних і регулярних спеціальних перевезень. Заборона також стосується регулярних спеціальних маршрутів, якими є перевезення певних категорій пасажирів (працівників підприємств, школярів, студентів, екскурсантів та ін.), які здійснюються з певною регулярністю й з певною метою.

При цьому цей наказ не стосується регулярних пасажирських перевезень у нічний час на маршрутах загального користування, здійснюваних відповідно до затверджених розкладів руху, й тих перевезень пасажирів, які виконуватимуться автобусами, оснащеними тахографами.

Метою ухвалення цього документа є зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, а також загиблих і травмованих людей при перевезеннях пасажирів автобусами, особливо в нічний час.

Як показує аналіз аварійності, тяжкі ДТП за участю автобусів в Україні відбуваються саме в нічний час. Водії автобусів у більшості випадків перевищують встановлені режими керування транспортним засобом, що, в свою чергу, призводить до засинання, з`їзду з дороги або виїзду на смугу зустрічного руху.

Проектом наказу пропонується запровадити спільні заходи Головавтотрансінспекції та Державтоінспекції з нагляду й контролю у сфері автомобільного транспорту.