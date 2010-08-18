В Україні удосконалили систему конфіденційного зв’язку

В Україні удосконалили Національну систему конфіденційного зв’язку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, у відомчому Державному підприємстві «Українські спеціальні системи» завершено роботи зі створення Центру сертифікації ключів, що підтверджено державною експертизою в галузі комплексної системи захисту інформації.

«За рівнем технологічної розробки, властивостей та інновацій центр спроможний надавати послуги відповідно до вимог міжнародних і європейських стандартів в галузі захисту інформації», йдеться у повідомленні.

Як наголошують у Держспецзв’язку, центр дозволяє організувати захищений обмін електронною поштою та електронними даними, захистити електронний документообіг, забезпечити Електронну комерцію та Інтернет-банкінг. А відтак, розроблені нові сучасні підходи захисту інформації можна застосувати в державних програмах: Електронний уряд, Електронне голосування, Електронні послуги (митні, податкові), Електронна комерція та ін.

Зазначений центр має стати одним із основних елементів системи захищеного документообігу Національної системи конфіденційного зв’язку України, заявляють в Держспецзв’язку.