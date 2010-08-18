Новий термінал Харківського аеропорту здійснить рейси до Києва

В день відкриття 28 серпня ц.р. новий пасажирський термінал Міжнародного аеропорту «Харків», споруджений до Євро-2012, прийме і відправить регулярні рейси на Київ.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі компанії DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, яка займається будівництвом та реконструкцією об’єктів Євро-2012 у Харкові.

«До дня урочистого відкриття нового аеровокзалу, 28 серпня, цей об’єкт буде готовий на всі 100%», - сказав представник прес-служби. Причому, наголосив він, «до прийому і відправки літаків та обслуговування пасажирів будуть повністю готові зони як внутрішніх, так і міжнародних рейсів».

Новий термінал розрахований на 650 пасажирів на годину, і ця потужність повністю буде досягнута на час проведення ігор континентальної першості з футболу 2012 р. Проектом підготовки аеропорту «Харків» до Євро-2012 передбачені також реконструкція історичного приміщення аеровокзалу, спорудження тимчасового терміналу, будівництво нової злітно-посадкової смуги, автовокзалу. «Роботи на цих об’єктах розпочаті, і вони будуть введені в експлуатацію згідно з планом», - наголосив співрозмовник агентства.

Він нагадав, що попередню згоду взяти участь у відкритті нового терміналу аеропорту «Харків» дав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та віце-прем`єр-міністр з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ. В урочистій церемонії відкриття аеровокзалу очікується

участь представників центральної і місцевої влади, дипломатів, представників авіаіндустрії різних країн та інших офіційних осіб. Для гостей проведуть екскурсію об’єктами Євро-2012 (стадіон «Металіст», Дитяча футбольна академія, спортивна база ФК «Металіст», майдан Свободи). Також запланований концерт за участю груп «Океан Ельзи», «Мандри», «Скай», «Real`О» та ін.

За інформацією прес-служби, новий термінал аеропорту «Харків» буде відкритий на 3 місяці раніше, ніж це було передбачено початковим графіком.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» реконструюється в рамках підготовки до Євро-2012. Реалізацію проекту розпочато 1 квітня 2008 р. після того, як компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу аеропорту. Проект включає будівництво нового терміналу, реконструкцію того, що існує, будівництво нової злітно-посадочної смуги і капітальний ремонт перону, впорядкування привокзальної площі. Після реконструкції аеропорт прийматиме повітряні судна типу Airbus A-320 і Boeing B-737. Новий термінал площею понад 20 тис. кв.м. дозволить до 2011 р. збільшити обслуговування пасажиропотоку до 650 тис. осіб на рік. Планується також реконструкція готелю в аеропорту «Харків», створення сучасного паркінгу, будівництво автовокзалу.

Загальна вартість робіт з реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» становить 1086,53 млн. грн. (в т.ч. будівельно-монтажні роботи - 759,5 млн., устаткування - 81,6 млн., інші - 245,4 млн.). Вартість реконструкції аеропорту включає дві складові: інвестиції приватного інвестора О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (президента групи DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Евро2012) і фінансування з державного бюджету. За рахунок коштів О.ЯРОСЛАВСЬКОГО реконструюється аеровокзальний комплекс - будівництво нового терміналу, реконструкція того, що існує, спорудження тимчасового терміналу, реконструкція привокзальної площі, ряд інших робіт. За рахунок коштів держбюджету - аеродромний комплекс (як і аеродроми всіх інших українських аеропортів - це стратегічний об`єкт, що знаходиться в державній власності і реконструюється за рахунок бюджетного фінансування). Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (аеровокзальний комплекс, привокзальна площа) - 508,8 млн. грн. Загальна сума державних інвестицій (фінансування з держбюджету в реконструкцію аеродромного комплексу) - 1086,53 млн. грн. Сукупні інвестиції - 1595,53 млн. грн.

Група DCH (бенефіціар – Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (в тому числі стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в підготовку міста до Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. станом на середину 2010 р. перевищила 2 млрд. грн.