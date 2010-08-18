Новий термінал Харківського аеропорту прийме та відправить рейси до Києва

У день відкриття 28 серпня ц.р. новий пасажирський термінал Міжнародного аеропорту "Харків", побудований до Євро- 2012, прийме і відправить регулярні рейси на Київ.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі компанії DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, яка займається будівництвом і реконструкцією об'єктів Євро- 2012 у Харкові.

"До дня урочистого відкриття нового аеровокзалу, 28 серпня, цей об'єкт буде готовий на усі 100%", - сказав представник прес-служби. Причому, наголосив він "до прийому і відправлення літаків і обслуговування пасажирів будуть повністю готові зони як внутрішніх, так і міжнародних рейсів".

Новий термінал розрахований на 650 пасажирів на годину, і цієї потужності повністю буде досягнуто на час проведення ігор континентальної першості з футболу 2012 р. Проект підготовки аеропорту "Харків" до Євро- 2012 передбачає також реконструкція історичної будівлі аеровокзалу, спорудження тимчасового терміналу, будівництво нової злітно-посадкової смуги, автовокзалу. "Роботи на цих об'єктах почато, і їх введемо в експлуатацію згідно з планом", - сказав співрозмовник агентства.

Він нагадав, що попередню згоду взяти участь у відкритті нового терміналу аеропорту "Харків" дали Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і віце-прем'єр-міністр з питань Євро- 2012 Борис КОЛЕСНИКОВ. В урочистій церемонії відкриття аеровокзалу очікують участь представників центральної та місцевої влади, дипломатів, представників авіаіндустрії різних країн та інших офіційних осіб. Для гостей проведуть екскурсію по об'єктах Євро- 2012 (стадіон "Металіст", Дитяча футбольна академія, спортивна база ФК "Металіст", площа Свободи). Також запланований концерт за участю груп "Океан Ельзи", "Мандри", "Скай", "Real'О" та ін.

За інформацією прес-служби, новий термінал аеропорту "Харків" буде відкритий на 3 місяці раніше, ніж це було передбачено початковим графіком.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Харків" реконструюють у рамках підготовки до Євро- 2012. Реалізацію проекту почато 1 квітня 2008 р. після того, як компанія "Нью Сістемс АМ" (група DCH) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу аеропорту. Проект включає будівництво нового терміналу, реконструкцію існуючого, будівництво нової злітно-посадкової смуги і капітальний ремонт перону, благоустрій привокзальної площі. Після реконструкції аеропорт прийматиме повітряні судна типу Airbus A - 320 і Boeing B - 737. Новий термінал площею понад 20 тис. кв.м дозволить до 2011 р. збільшити обслуговування пасажиропотоку до 650 тис. осіб на рік. Планують також реконструкцію готелю біля аеропорту "Харків", створення сучасного паркінгу, будівництво автовокзалу.

Загальна вартість робіт з реконструкції Міжнародного аеропорту "Харків" складає 1086,53 млн. грн. (у т.ч. будівельно-монтажні роботи - 759,5 млн., устаткування - 81,6 млн., інші - 245,4 млн.). Вартість реконструкції аеропорту включає дві складові: інвестиції приватного інвестора О. ЯРОСЛАВСЬКОГО (президента групи DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012) та фінансування з державного бюджету. За рахунок коштів О.ЯРОСЛАВСЬКОГО реконструюють аеровокзальний комплекс - будівництво нового терміналу, реконструкція існуючого, будівництво тимчасового терміналу, реконструкція привокзальної площі, ряд інших робіт. За рахунок коштів держбюджету - аеродромний комплекс (як і аеродроми усіх інших українських аеропортів - це стратегічний об'єкт, який знаходиться в державній власності і реконструюється за рахунок бюджетного фінансування). Загальна сума інвестицій О. ЯРОСЛАВСЬКОГО (аеровокзальний комплекс, привокзальна площа) - 508,8 млн. грн. Загальна сума державних інвестицій (фінансування з держбюджету в реконструкцію аеродромного комплексу) - 1086,53 млн. грн. Сукупні інвестиції - 1595,53 млн. грн.

Група DCH (бенефіціар - О. ЯРОСЛАВСЬКИЙ) реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро- 2012. Програма включає реконструкцію ряду об'єктів спортивної інфраструктури міста (у тому числі стадіон "Металіст") і Міжнародного аеропорту "Харків". Загальна сума інвестицій О. ЯРОСЛАВСЬКОГО в підготовку міста до чемпіонату Європи з футболу 2012 р. на середину 2010 р. перевищила 2 млрд. грн.