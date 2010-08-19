До Національно плану нумерації введено номер для соціально значущих послуг

Міністерство транспорту і зв`язку ввело до Національного плану телефонної нумерації України номер для соціально значущих послуг «116ХХХ».

Про це йдеться у наказі Мінтрансзв’язку від 22 липня 2010 р. № 510 (зареєстрований у Мін’юсті 6 серпня 2010 р. під № 620/17915) «Про затвердження змін до Національного плану нумерації України», оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Згідно зі змінами у наказі, новий номер використовуватиметься залежно від комбінації останніх трьох цифр для таких служб: номер «116000» - гаряча лінія розшуку дітей; «116111» - лінія допомоги дітям; «116123» - лінія психологічної допомоги.

Крім того, згідно з наказом №5 10, номери «160Х», «165Х», «166Х» і «14Х» виключені з резерву розвитку, зокрема для служб з єдиним номером по всій Україні. У резерві розвитку залишено лише номер «13ХХХ»

Також наказом Мінтрансзв’язку № 510 для номера голосової довідкової послуги з номера «118ХХ» введена багатомовність – при наборі номера «118Х1» (де Х – код провайдера послуги) послуга надається українською мовою, номери «118Х2» - російською мовою, номери «118Х3» - англійською мовою, номери «118Х4» - німецькою мовою.