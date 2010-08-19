Кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні зросла

Кількість абонентів стільникового мобільного зв`язку в Україні у 1-му півріччі 2010 року зросла порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 0,4% - до 54,82 млн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету статистики України.

З них 31,59 млн. абонентів стільникового зв`язку були домашніми абонентами.

Кількість абонентів транкінгового зв`язку знизилася за звітний період на 1,8 тис. і становила 9,4 тис. абонентів, з них 1,6 тис. домашніх абонентів.

Кількість абонентів пейджингового зв`язку залишилася без змін і становило 0,3 тис. абонентів.