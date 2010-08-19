Кількість абонентів Інтернету в Україні зросла до 3,1 млн.

Кількість абонентів Інтернету в Україні у 1-му півріччі 2010 року зросла порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 35%.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету статистики України.

При цьому кількість абонентів Інтернету в Україні у 1-му півріччі 2010 року становила 3,092 млн., з них 2,521 млн. - домашні абоненти.