У Національний план нумерації введено номер для соціально значущих послуг

Міністерство транспорту і зв'язку ввело в Національний план телефонної нумерації України номер для соціально значущих послуг "116ХХХ".

Про це сказано в наказі Мінтрансзв’язку від 22 липня 2010 р. №510 (зареєстрований в Мін’юсті 6 серпня 2010 р. під № 620/17915) "Про затвердження змін в Національний план нумерації України", оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Згідно зі змінами у наказі новий номер використовуватиметься залежно від комбінації останніх трьох цифр для таких служб: номер "116000" - гаряча лінія розшуку дітей; "116111" - лінія допомоги дітям; "116123" - лінія психологічної допомоги.

Крім того, згідно з наказом №510, номери "160Х", "165Х", "166Х" і "14Х" виключені з резерву розвитку, у тому числі для служб з єдиним номером по усій Україні. У резерві розвитку залишений тільки номер "13ХХХ"

Також наказом Мінтрансзв’язку №510 для номера голосової довідкової послуги з номера "118ХХ" введене багатомовство - при наборі номера "118Х1" (де Х - код провайдера послуги) послуга надається українською мовою, номера "118Х2" - російською мовою, номера "118Х3" - англійською мовою, номера "118Х4" - німецькою мовою.