Кількість абонентів кабельного ТБ зросла на 0,9%
11:48, 19 серпня 2010Транспорт/Звя'зок
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Тепер їх 3,426 млн.
Кількість абонентів кабельного телебачення в Україні у 1-му півріччі 2010 року виросла в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року на 0,9%. Про це повідомили УНІАН в прес-службі Державного комітету статистики України.
Кількість абонентів кабельного ТБ в Україні в 1-му півріччі 2010 року склала понад 3,426 млн., з них майже 3,413 млн. - домашні абоненти.
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