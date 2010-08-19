Кількість абонентів кабельного ТБ зросла на 0,9%

Кількість абонентів кабельного телебачення в Україні у 1-му півріччі 2010 року виросла в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року на 0,9%. Про це повідомили УНІАН в прес-службі Державного комітету статистики України.

Кількість абонентів кабельного ТБ в Україні в 1-му півріччі 2010 року склала понад 3,426 млн., з них майже 3,413 млн. - домашні абоненти.