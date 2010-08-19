На Прикарпатті вантажоперевезення зросли

За січень-липень 2010 р. підприємства залізничного і автомобільного транспорту Івано-Франківської області перевезли 3,2 млн. тонн вантажів, що на 12,5% більше, ніж за відповідний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Вантажообіг за звітний період склав 1026,8 млн. т/км, що на 24,9% більше, ніж за січень-липень 2009 р.

Крім того, послугами автомобільного, залізничного, тролейбусного та авіаційного транспорту в області за 7 місяців скористалися 56,3 млн. пасажирів, що на 12,6% менше, ніж за січень-липень 2009 р.; підприємства транспорту виконали пасажирську робота в обсязі 745,5 млн. пас./км, або на 9,9% менше, ніж роком раніше.