Залізниці України знизили комісійні збори при купівлі квитків

Одеська, Донецька, Придніпровська залізниці знизили на 50 копійок комісійні збори при купівлі квитків.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Антимонопольного комітету його голова Олексій КОСТУСЄВ повідомив, що залізниці знизили комісійні збори, виконуючи вимогу АМК про перегляд у бік зменшення рівня рентабельності до обгрунтованої величини.

За інформацією О.КОСТУСЄВА, Одеська залізниця знизила комісійні збори при купівлі квитків з 10 грн. до 9,5 грн., Донецька – з 9 до 8,5 грн., Придніпровська – з 9 до 8,5 грн.

Він також повідомив, що українські залізниці на виконання вимог Антимонопольного комітету також знизили комісійні збори при поверненні квитків. Так, Одеська залізниця знизила комісійні збори з 10 грн. до 9,5 грн., Донецька – з 10 до 9 грн., Придніпровська – з 11 до 10 грн.

За словами О.КОСТУСЄВА, нові тарифи вже набули чинності, про що АМК надані офіційні підтвердження.