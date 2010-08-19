«Укрзалізниця» закликає ТЕС своєчасно розвантажувати вугілля

«Укрзалізниця» закликає ТЕС своєчасно розвантажувати вагони з вугіллям через проблему дефіциту вагонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Віктор ЧОРНИЙ сьогодні під час «круглого столу» «Приватний вагон — партнер або конкурент залізниці на ринку перевезень» у Києві.

За його словами, перевезення вугілля за 7 місяців п.р. зросли на 17%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, що є хорошим показником і відображає відновлення галузі. Проте на ТЕС час від часу накопичується велика кількість вагонів, які чекають на розвантаження.

За даними В.ЧОРНОГО, терміни розвантаження становлять 10 діб і більше. «Необхідно розуміти, що для своєчасного навантаження необхідно своєчасно розвантажувати вагони, особливо за дефіциту вагонів, який прогнозується у зв`язку із зростанням вантажоперевезень», - відзначив він.

В.ЧОРНИЙ повідомив, що на сьогодні залізниці починають відчувати дефіцит рухомого складу, оскільки спостерігається зростання вантажоперевезень, крім того, серпень-жовтень зазвичай є піковими для перевезень у зв`язку з перевезеннями урожаю, заготівлею запасів вугілля до зими.

«На сьогодні «Укрзалізниця» робить все залежне від неї для того, щоб максимально забезпечити вантажовласників у перевезеннях. Ми мобілізували всі можливі ресурси для здійснення максимальних обсягів планових видів ремонту гостродефіцитного рухомого складу - це, у першу чергу, піввагони і цистерни, ми збільшили на 4 місяці для піввагонів міжремонтні терміни пробігів для того, щоб забезпечити обсяги перевезень», що зростають, - сказав В.ЧОРНИЙ.

У свою чергу, перший заступник начальника Головного управління перевезень «Укрзалізниці» Василь НАУМЕНКО сказав, що всі завдання з перевезень на сьогодні виконуються, тому проблеми із забезпечення всіх заявлених обсягів вантажів немає.

Водночас він відзначив, що проблему дефіциту вагонів необхідно вирішувати шляхом поліпшення якості їх використовування, зокрема, збільшення обороту вагону.

«Йдеться не про кількість вагонів - скільки б їх не було, а про якість їх використання. Ми провели селекторну нараду з підключенням усіх наших електростанцій, ТЕЦ, що використовують вугілля. Ми запропонували, щоб вони підключилися до системи оперативного планування перевезень вантажів, щоб аналогічно, як зараз відвантажується в порти руда, зерно, метали, флюси, також відвантажувалося вугілля на наші ТЕЦ. Тобто, щоб не «Укрзалізниця» керувала цим процесом, оскільки вона є перевізником. Цей цикл навантаження-розвантаження мають регулювати два суб`єкти - перший, який замовляє вугілля, другий - який його відвантажує», - сказав В.НАУМЕНКО.

За його словами, для цього не потрібні додаткові витрати - необхідно просто підключитися до вже діючої системи планування вантажів. «Деякі зрозуміли це і одразу підтримали, деякі не зрозуміли, деякі вирішили подумати. Якщо наші партнери - Мінвуглепром і енергетики - нас підтримають, я думаю, ця проблема зніметься з порядку денного», - сказав В.НАУМЕНКО.