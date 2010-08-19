Доходи підприємств галузі зв'язку зросли на 3%

Доходи підприємств галузі зв`язку України від наданих послуг у січні-липні 2010 р. зросли на 3,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року і склали 27 млрд. 112,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За вказаний період доходи підприємств галузі зв`язку від наданих послуг населенню склали 10 млрд. 408,5 млн. грн., що на 9,2% більше, ніж за січень-липень 2009 року.

Лідерами за доходами в галузі в січні-липні 2010 року є оператори стільникового мобільного зв`язку - доходи операторів від цього виду зв`язку в січні-липні 2010 року склали 16 млрд. 426,4 млн. грн. (зростання 3,5%), з них 5 млрд. 257,8 млн. грн. одержано за послуги стільникового мобільного зв`язку, надані населенню (зростання 14,9%).

На другій позиції у галузевому рейтингу за обсягами доходів за звітний період знаходиться міжміський і міжнародний телефонний зв`язок – у цьому виді зв`язку підприємства галузі в січні-липні 2010 року одержали доходи в розмірі 2 млрд. 429 млн. грн. (з них 1 млрд. 80,8 млн. грн. – від надання послуг населенню). Обсяг доходів у цьому виді зв`язку в січні-липні 2010 року знизився на 6,1% (від послуг населенню – падіння на 13,7%) порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

На третьому місці в галузевому рейтингу за доходами за підсумками січня-липня 2010 року знаходиться місцевий телефонний зв`язок – дохід від послуг цього зв`язку склав 2 млрд. 448,1 млн. грн. При цьому обсяг доходів від послуг місцевого міського телефонного зв`язку в січні-липні 2010 року склав 2 млрд. 287,5 млн. грн. (з них населенню – 1 млрд. 477,9 млн. грн.), що на 6,5% менше (для населення – менше на 5,5%), ніж за аналогічний період 2009 року.

Обсяг доходів від послуг місцевого сільського телефонного зв`язку за січень-липень 2010 року склав 160,6 млн. грн. (з них населенню – 141,9 млн. грн.), що на 6,1% менше (для населення - менше на 5,1%), ніж за січень-липень 2009 року.

Четверту позицію в рейтингу галузевих доходів за підсумками січня-липня 2010 року займає комп`ютерний зв`язок, у якому обсяг доходів від послуг підприємств за вказаний період зріс на 26,4% і склав 2 млрд. 343,4 млн. грн., з них 1 млрд. 245,7 млн. грн. склали доходи від послуг населенню (зростання на 39,8%). При цьому доходи підприємств зв`язку, одержані в цьому виді зв`язку тільки від послуг доступу в Інтернет, склали за звітний період 2 млрд. 97,3 млн. грн. (зростання – 31,9%), з них 1 млрд. 242,7 млн. грн. – населенню (зростання – 43,2%).

Обсяг доходів від послуг поштового зв`язку за січень-липень 2010 року зріс порівняно з доходом у січні-липні 2009 року на 3,7% і склав 1 млрд. 635,8 млн. грн., з них населенню було надано послуг на суму 313,8 млн. грн. (зростання на 4,8%).

Дохід підприємств галузі зв`язку від послуг передачі і прийому телевізійних і радіопрограм (радіозв`язок) у січні-липні 2010 року склав 1 млрд. 104,6 млн. грн., що на 7,4% перевищило показник за аналогічний період 2009 року, при цьому доходи підприємств від послуг кабельного телебачення склали 785,1 млн. грн. (з них населенню – 771,0 млн. грн.), що на 10,5% більше, ніж за січень-липень 2009 року.