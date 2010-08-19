«Укрзалізниця» закликала власників вантажних вагонів до співпраці

«Укрзалізниця» закликає своїх партнерів – операторів рухомого складу активізувати спільну роботу щодо забезпечення рухомим складом базових галузей економіки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Віктор ЧОРНИЙ сьогодні в Києві під час круглого столу на тему «Приватний вагон – партнер чи конкурент залізниці на ринку перевезень».

У заході взяли участь представники «Укрзалізниці», Міністерства вугільної промисловості, вантажовідправників та операторів приватних вагонів.

Учасники круглого столу обговорили питання підвищення ефективності використання парку вантажних вагонів, а також проблему дефіциту рухомого складу в умовах зростання обсягів перевезень залізничним транспортом України.

Як зазначив заступник гендиректора «Укрзалізниці», найбільший обсяг перевезень припадає на серпень, вересень і жовтень, коли активізуються перевезення зернових, урожаю цукрових буряків, будівельних матеріалів, продовжується накопичення зимового запасу вугілля на електростанціях.

«Питання забезпечення рухомим складом, насамперед напіввагонами, в цей період постає найгостріше, тому ми закликаємо наших партнерів – операторів рухомого складу разом з «Укрзалізницею» активізувати роботу щодо забезпечення рухомим складом наших стратегічних партнерів, базові галузі економіки України і спільно організувати роботу по задоволенню потреб вантажовідправників у перевезеннях», – сказав В.ЧОРНИЙ.

Як зазначили представники Мінвуглепрому, галузь уже відчуває дефіцит вагонів для перевезення вугілля на теплові станції. «До листопада ми маємо накопичити близько 4 млн. тонн вугілля, в серпні – 1 млн. 275,8 тис. тонн. Для цього потрібно, щоб щодня ми мали понад 2 тис. вагонів, а ми мали лише 1460 напіввагонів за 15 діб серпня», – повідомив радник генерального директора ДП «Вугілля України» Іван ТЕРЗІЄВ.

У свою чергу, заступник генерального директора «Укрзалізниці» зазначив, що відомство робить все від нього залежне, щоб перевезти всі вантажі, проте сьогодні виникла гостра потреба у створенні єдиної системи управління вагонним парком, яка працювала б з вагонами «Укрзалізниці» і приватних операторів.

За словами В.ЧОРНОГО, робоча група вже закінчує напрацювання нормативних документів – Концепції єдиної системи управління і використання парку вантажних вагонів різних форм власності і Угоди про єдину систему управління і використання парку вантажних вагонів. Ці документи будуть винесені на розгляд комісії з реформування залізничного транспорту країн СНД і Балтії, а потім, восени, – на засідання Ради Організації співдружності залізниць (ОСЗ).

Як повідомляв УНІАН, країни СНД і Балтії (Простір 1520 – широка колія) обговорюють питання консолідації інвентарних і приватних парків вантажних вагонів.

Ефективність роботи такого спільного парку полягає в мінімізації витрат на порожній пробіг вагонів, мінімізації простою, вирішенні проблеми дефіциту вагонів тощо. На сьогодні головним завданням є розробка технічного обгрунтування роботи спільного парку українськими науковими установами. Цю розробку планується завершити у вересні цього року.

За даними дирекції Ради залізничного транспорту країн-учасниць СНД, на сьогодні парк вантажних вагонів країн Співдружності, Грузії, Латвії, Литви і Естонії становить 1 млн. 464,71 тис., з них 656,154 тис. вагонів (44,8%) – інвентарні, 808,556 тис. (55,2%) – приватні.