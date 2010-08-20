У Черкаській області послуги міжнародного зв’язку скоротилися
11:04, 20 серпня 2010Транспорт/Звя'зок
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На 24,1% у січні-липні
Підприємства Черкаської області в січні-липні 2010 року надали послуг міжнародного зв'язку на загальну суму 13,2 млн. грн., що на 24,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.
Згідно з повідомленням, зокрема, населенню за вказаний період надано послуг міжнародного зв'язку на суму 12,1 млн. грн., що складає 91,8% від загального об'єму надання цієї послуги.
Найбільша питома вага в послугах міжнародного зв'язку є на телефонний міжміський зв'язок - 52,8%, мобільний, - 33,7%, поштовий, - 13%, телеграфний, - 0,5%.
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