У Черкаській області послуги міжнародного зв’язку скоротилися

Підприємства Черкаської області в січні-липні 2010 року надали послуг міжнародного зв'язку на загальну суму 13,2 млн. грн., що на 24,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, зокрема, населенню за вказаний період надано послуг міжнародного зв'язку на суму 12,1 млн. грн., що складає 91,8% від загального об'єму надання цієї послуги.

Найбільша питома вага в послугах міжнародного зв'язку є на телефонний міжміський зв'язок - 52,8%, мобільний, - 33,7%, поштовий, - 13%, телеграфний, - 0,5%.