Завершено першу чергу будівництва зернового комплексу

Заступник міністра транспорту і зв'язку України Олег БОНДАРЬ відкрив новий зерновий комплекс в Одеському морському торговельному порту, перша черга будівництва якого вже завершена.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку України, відкриття комплексу відбулося 19 серпня.

Згідно з повідомленням, будівництво почалося на початку 2009 року. Місткість комплексу першої черги - 82,5 тис. тонн зернових. У комплексі зведено 19 силосів. Комплекс вже почав приймати вантажі в експериментальному режимі: на момент відкриття в силосах було 28 тис. тонн зерна, ячменю і рапсу. Перші відвантаження з нового елеватора на судно відбудуться вже наприкінці серпня.

У квітні 2011 року планують відкрити ще шість силосів, після чого елеватор зможе одночасно приймати до 125 тис. тонн зернових, а пропускна потужність зросте до 2,5 млн. тонн на рік.

Довідка УНІАН. Новий зерновий комплекс в Одеському морському торговельному порту в цілому матиме 25 силосів. Проектні роботи з будівництва комплексу в тилі третього і четвертого причалів Одеського порту вело бюро "Колос", а зведення силосів здійснює ТОВ "Мегаполіс".