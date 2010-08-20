Держмитслужба: втрата «УкрСЕПРО» не призвела до затримок з оформленням товарів

13:03, 20 серпня 2010
Транспорт/Звя'зок
0

Втрата електронної бази даних сертифікації "УкрСЕПРО" не призвела до затримок з митним оформленням товарів, що мають усю необхідну документацію, зокрема сертифікати відповідності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України.

"Ніяких незручностей (з митним оформленням товарів - УНІАН) на сьогодні немає, але підприємства повинні мати тверді документи на товари. Якщо товар сертифікований, то документи на нього мають бути", - зауважили у прес-службі.

У Держмитслужбі допускають можливість затримок під час митного оформлення товарів, проте, повідомляють також, що таких сигналів на сьогодні до них не надходило.

Як повідомляли у ЗМІ, за інформацією першого заступника генерального директора Державного підприємства "Український науково-дослідний і учбовий центр проблем стандартизації, сертифікації і якості" (УкрНДНЦ) Сергія ДОРОТИЧА, електронна база даних сертифікації "УкрСЕПРО" знищена.

Державна митна служба до надання Держспоживстандартом інформації з єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції здійснює митне оформлення товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, на підставі сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання відповідності, рішень органів сертифікації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter