Держмитслужба: втрата «УкрСЕПРО» не призвела до затримок з оформленням товарів

Втрата електронної бази даних сертифікації "УкрСЕПРО" не призвела до затримок з митним оформленням товарів, що мають усю необхідну документацію, зокрема сертифікати відповідності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України.

"Ніяких незручностей (з митним оформленням товарів - УНІАН) на сьогодні немає, але підприємства повинні мати тверді документи на товари. Якщо товар сертифікований, то документи на нього мають бути", - зауважили у прес-службі.

У Держмитслужбі допускають можливість затримок під час митного оформлення товарів, проте, повідомляють також, що таких сигналів на сьогодні до них не надходило.

Як повідомляли у ЗМІ, за інформацією першого заступника генерального директора Державного підприємства "Український науково-дослідний і учбовий центр проблем стандартизації, сертифікації і якості" (УкрНДНЦ) Сергія ДОРОТИЧА, електронна база даних сертифікації "УкрСЕПРО" знищена.

Державна митна служба до надання Держспоживстандартом інформації з єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції здійснює митне оформлення товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, на підставі сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання відповідності, рішень органів сертифікації.