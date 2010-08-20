Могильов: техогляди мають проводити страхові компанії, а не міліція

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ не проти передачі функцій проведення техогляду особистих транспортних засобів страховим компаніям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А. МОГИЛЬОВ повідомив сьогодні на брифінгу.

"На мій погляд, це не компетенція міліції проводити техогляд. Це повинні робити страхові компанії", - сказав міністр.

А. МОГИЛЬОВ також додав, що для Міністерства внутрішніх справ це питання не є принциповим і якщо на законодавчому рівні буде прийнято рішення іншого характеру, то міліція його виконуватиме.