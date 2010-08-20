СП "Кребо" визнано банкротом

Господарський суд Полтавської області визнав спільне українсько-голландське підприємство ЗАТ "Кребо" (Кременчук) банкротом і відкрив щодо нього ліквідаційну процедуру.

Про це сказано в повідомленні компанії, переданому УНІАН.

Претензії кредиторів приймаються до 13 вересня 2010 року.

Подробиць прийнятого рішення на підприємстві не уточнюють.

Нагадаємо, 28 квітня 2009 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував "Кребо" на 125 млн. гривень за завищення цін на авіапаливо в міжнародному аеропорту "Бориспіль" і за зловживання монопольним становищем при наданні спеціалізованих послуг аеропортів із заправки авіапаливом. У кінці 2009 року Київський міжобласний апеляційний суд на клопотання АМКУ заборонив "Кребо" здійснювати дії з відчуження і списання своїх основних фондів в межах 125 млн. гривен.

АМКУ ініціював судову заборону на відчуження майна, оскільки побоювався, що "Кребо" може ухилитися від сплати штрафу.

Довідка УНІАН. Спільне підприємства "Кребо" займалося постачаннями авіапалива.

СП "Кребо" закінчило 2008 рік з прибутком 20,4 млн. грн.

11% СП "Кредо" володіє ЗАТ "Укртатнафта", 78% акцій належать Movida International Holdings & Finance B.V (Нідерланди).

У 2009 році під час одного з судових засідань представник АМКУ заявив, що "Кребо" вже не є власником установки синтезу авіаційного палива на території Кременчуцького нафтопереробного заводу (ЗАТ "Укртатнафта").