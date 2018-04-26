Зі світу по вагону: «Укрзалізниця» бореться з дефіцитом вантажного парку

Зі зростанням виробництва в країні, а відповідно і перевезень, залізничники можуть знову зіткнутися з давньою проблемою - одержувачі вантажів знову почнуть використовувати вантажні вагони як тимчасові складські приміщення. Таке "ноу-хау" з боку окремих аматорів економити на зберіганні вантажів, обертається для усіх інших дефіцитом вагонів (простіше кажучи - сусіднє підприємство просто не зможе перевезти свої вантажі - вагончик-то стоїть десь як склад). Ну а для "Укрзалізниці" така ситуація провокує прямі фінансові втрати. Зрозуміло, що у залізничній адміністрації проти того, щоб їх гроші стояли десь на приколі, тож "Укрзалізниця" продовжує вирішувати проблему підвищення ефективності використання парку вантажних вагонів. Один зі шляхів - створення єдиного вантажного парку вагонів...

Як констатують у відомстві, кризові явища в Україні і світі поступово відступають, економічне співробітництво між країнами активізується, що сприяє зростанню об`ємів перевезень залізницями. Проте, за словами заступника генерального директора "Укрзалізниці" Віктора Чорного, при подальшому зростанні обсягів виробництва можливе повернення проблеми дефіциту вагонів, що, у свою чергу, може стати істотним чинником стримування економічного зростання. "На сьогодні ми вже забезпечуємо навантаження у розмірі 1 млн.т на добу, що приблизно на 14% більше від 2009 року. Звичайно, ми ставимо перед собою завдання вийти на докризовий рівень навантажень, що складає близько 1,2 млн.т на добу ", - говорить він.

За словами В. Чорного, залізниці України фактично починають відчувати дефіцит рухомого складу, враховуючи темпи приросту навантаження, особливо в пікові місяці. "Серпень, а також вересень-жовтень традиційно є піковими у плані навантаження, оскільки сільгоспвиробники збирають урожай зернових, у вересні почнеться збір цукрового буряка, активно збільшують перевезення представники будівельної галузі, і традиційно йде накопичення зимового запасу вугілля на ТЕС. Тому саме на ці 3 місяці доводиться найбільший об`єм навантаження і перевезення залізничним транспортом. Тому питання забезпечення рухомим складом, у першу чергу піввагонами, у цей період постає найгостріше, і тому ми закликаємо наших партнерів, операторів рухомого складу разом з УЗ активізувати роботу з забезпечення вагонами наших стратегічних партнерів, базові галузі економіки України, і спільно організувати роботу з задоволення потреб у перевезеннях", - зазначив заступник гендиректора.

Держпарк вагонів плавно скорочується...

За словами В. Чорного, зростаючі об`єми перевезень можна забезпечити у разі раціональної організації системи управління єдиним парком вантажних вагонів, адже кількість інвентарних вагонів скорочується, а приватних - росте.

Цей процес прискорюють кроки з реформування залізниць сусідніх країн, у рамках яких здійснюють істотне скорочення інвентарних (державних) вагонів, тоді як кількість приватних вагонів росте. На сьогодні в Україні інвентарний парк вантажних вагонів складає 121 тис. 462, приватних - 73 тис. 492, тоді як в РФ інвентарна частка вже давно нижча за приватну - 320 тис. 432 проти 672 тис. 609 вагонів, у Казахстані приватний парк "наздоганяє" державу: 55 тис. 439 інвентарних і 40 тис. 854 приватних вагонів.

При цьому, оператори вагонів мають більше можливостей для оновлення своїх парків, ніж державні адміністрації. В Україні парк вантажних вагонів нової будови складає 291 інвентарний вагон і 9718 приватних, у РФ - тільки 45 інвентарних вагонів нової будови і 37 тис. 379 приватних.

Крім того, на ситуацію впливає старіння вагонного парку, адже інвентарний парк дістався країнам СНД ще з часів СРСР. Наприклад, у 2010 р. з робочого парку "Укрзалізниці" буде виключено 12 190 вагонів у т.ч. 7 767 піввагонів.

Держвагони нарозхват - у них возити дешевше...

При усьому цьому залізниці повинні забезпечувати перевезення усіх затребуваних об`ємів вантажів, виконувати покладені на них державні завдання. Одним з таких завдань є перевезення вугілля для ТЕС, які зараз активно готуються до зими. В "Укрзалізниці" нарікають, що на станціях зараз затримують вагони, не розвантажуючи їх по 10 і більше діб, що також позначається на дефіциті рухомого складу.

У результаті страждають деякі галузі, адже залізниця, як державний перевізник, забезпечує задоволення потреб галузей, у першу чергу, стратегічних для держави, - тих же вугільників, металургів. "У цій ситуації дещо в скрутнішому становищі опиняються підприємства будівельної галузі, тому що у нас загалом ці підприємства експортно-орієнтовані, і в умовах скорочення інвентарного парку залізничних адміністарцій-сусідів, вагонів для перевезення щебню, піску в сусідні країни не вистачає", - говорить В. Чорний. За його словами, ситуацію посилює небажання приватних власників вагонів брати участь в цих перевезеннях.

Як зазначив заступник начальника Головного управління перевезень УЗ Василь Науменко, виникає парадоксальна ситуація, коли, до прикладу, вагони "Першої вантажної компанії" (РФ), доставивши в Україну вантаж, повертаються через Кременчук порожняком у Росію, проте, попутно не беруть для перевезення щебінь призначенням на ту ж Росію. У результаті українська залізниця за наявності вільних приватних вагонів повинна вирішувати питання пошуку інвентарних вагонів для доставки цього щебню в сусідню країну.

Як зазначили під час "круглого столу", головною причиною цього є те, що приватні оператори працюють тільки з вантажами, тарифи на перевезення яких високі, інші ж вантажі вимушені чекати звільнення інвентарних вагонів. За даними В. Чорного, ставки за користування вагонами приватними та інвентарними різняться на 60-100%.

Ще однією проблемою є затримка інвентарних вагонів "Укрзалізниці" в сусідніх країнах. До прикладу, український вагон, потрапляючи в РФ, довго чекає повернення, оскільки там парк вагонів вже розподілений між приватними компаніями, інвентарного майже немає, тому діють зовсім інші правила гри. При цьому український вагон, потрапляючи в РФ, іноді там експлуатують до того моменту, коли їх необхідно ремонтувати.

У зв`язку з цим, за словами В. Науменка, "Укрзалізниця" тимчасово припинила надавати свої вагони під вантаження в Росію. Тимчасова заборона діє до листопада - саме на той час будуть завершені активні пікові перевезення того ж вугілля та урожаю. У той же час, в Прибалтику, Молдову, Білорусь та Грузію заборона не діє, оскільки звідти вагони повертаються своєчасно.

За даними В. Чорного, на сьогодні в Україні 6 тис. 900 російських вагонів, а українських в РФ - 8 тис. Це легко пояснити - адже якщо оборот російського вагону у нас складає 7,5 діб, то українського у них - 16 діб. У цілому на сьогодні в Україні 8,5 тис. вагонів інших залізничних адміністрацій, тоді як українських вагонів за межами нашої країни - 16,5 тис.

Усе - в загальний парк

Як кажуть в "Укрзалізниці", рішенням вищезгаданих проблем може стати Єдина система управління вагонним парком різних форм власності. Зокрема, в "Укрзалізниці" вважають необхідним шляхом переговорів і розрахунків досягти консенсусу з операторами приватних вагонів і виробити таку Методику розрахунку тарифу на перевезення, щоб оператори охоче передавали свої вагони для використання в цій Єдиній системі.

Як прогнозує В. Чорний, у жовтні 2010 року на Раді залізничного транспорту країн-учасниць СНД буде затверджена Концепція єдиної системи управління парком вантажних вагонів усіх форм власності і підписана Угода щодо цієї Єдиної системи. Потім між залізничною адміністрацією і приватними операторами почнеться договірна робота, і вже до кінця цього року з`являться перші домовленості про управління єдиною системою вагонного парку.

Остап Сєдих (УНІАН)

Досьє УНІАН. Країни СНД і Балтії (Простір 1520 - широка колія) обговорюють питання консолідації інвентарних і приватних парків вантажних вагонів.

Ефективність роботи такого загального парку полягає в мінімізації витрат на порожній пробіг вагонів, мінімізації простою, вирішенні проблеми дефіциту вагонів і тому подібне. На сьогодні головним завданням є розробка технічного обгрунтування роботи загального парку українськими науковими установами.

За даними дирекції Ради залізничного транспорту країн-учасниць СНД, на сьогодні парк вантажних вагонів країн Співдружності, Грузії, Латвії, Литви та Естонії складає 1 млн. 464,71 тис., з них 656,154 тис. вагонів (44,8%) - інвентарні, 808,556 тис. (55,2%) - приватні.