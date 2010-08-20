У Київському метрополітені очікують, що ціна жетона становитиме 2 грн.

КП «Київський метрополітен» очікує, що до кінця 2010 року ціна на жетон становитиме 2 грн.

Як передає кореспондент, про це сьогодні повідомив виконуючий обов`язки начальника метрополітену Владимир ФЕДОРЕНКО.

«Ми хочемо, щоб це було якнайшвидше. Ця ціна демократична для пасажирів, зручна, і все ж таки ми одержуємо якийсь додатковий дохід», - сказав він. За його словами, метрополітен потребує додаткових коштів на оновлення, проведення планових робіт тощо.

Водночас В.ФЕДОРЕНКО відзначив, що вартість проїзних залишиться такою самою, а ціну на жетони доцільно підняти до 2 грн. для зручності. Зокрема, за його даними, метрополітен витрачає тисячі гривень за послуги банків, купуючи розмінні монети для видачі здачі пасажирам. «Ми вважаємо, що на даному етапі доцільно встановити вартість жетона на рівні 2 грн., не змінюючи вартості проїзних квитків», - сказав В.ФЕДОРЕНКО.

За його словами, жетони купуються, як правило, для разових поїздок, також вони купуються гостями міста. При цьому у всіх метрополітенах світу застосовується практика, коли разова поїздка істотно вища за абонемент.

Водночас, зазначив В.ФЕДОРЕНКО, рішення щодо зміни тарифів прийматиме київська влада. Він висловив надію, що пасажири підтримають це, оскільки це дозволить прискорити роботу в касах.