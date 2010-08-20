Сьогодні відбувся автопробіг "Молодь єднає Україну!"

Всеукраїнська акція - автопробіг під гаслом "Молодь єднає Україну!" стартував сьогодні одночасно в усіх регіонах країни.

Захід організовано Міністерством у справах сім`ї, молоді та спорту з метою залучення молоді до відзначення 19-ї річниці Незалежності України, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї.

У столиці маршрут розпочався на Спортивній площі та пройшов головними вулицями міста.

Старт автопробігу в Києві дав заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Анатолій ДОМАШЕНКО.

Звертаючись до представників молодіжних громадських організацій – учасників акції, він наголосив на важливості активної участі молоді у громадському житті та висловив упевненість, що позитивні зрушення у державі можливі лише за участі молодого покоління.

"Молодь завжди була і є рушійною силою та каталізатором соціально-політичних перетворень у країні", - зауважив заступник міністра.

Він привітав усіх присутніх із Днем незалежності України та побажав натхнення та успіхів у реалізації добрих планів.

У автопробігу "Молодь єднає Україну!" в столиці взяли участь близько 30 авто. Серед них автомобілі Союзу молоді регіонів України, Республіканської Християнської молоді, Соціалістичного конгресу молоді, Української ліги молодих підприємців та "Європейської інтеграції" тощо.

Безпосередніми учасниками акції стали народний депутат України Андрій ПІНЧУК та директор Департаменту молодіжної політики Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту Ігор ХОХИЧ.