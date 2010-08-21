В аеропорту «Бориспіль» митники конфіскували літак

Днями у міжнародному аеропорту «Бориспіль» працівники Бориспільської митниці припинили спробу незаконного використання на митній території України повітряного судна цивільної авіації - літака «DC-9-51», який належить одному з українських товариств.

Свого часу згаданий літак був переміщений на митну територію України у режимі тимчасового ввезення, повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України.

Митники встановили, що термін тимчасового ввезення закінчився. Товариство, яке використовувало цей літак, не подало до митниці у встановлений законодавством термін ні документів для продовження терміну тимчасового ввезення, ні вантажну митну декларацію для оформлення літака у режим імпорту (для вільного використання на території України).

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил згідно зі статтями 330 та 348 Митного кодексу України.

За рішенням суду літак вартістю 11 млн. грн. конфісковано на користь держави.