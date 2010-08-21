У Києві на Хрещатику з 8.00 23 серпня до 22.00 24 серпня буде закрито рух

У Києві у зв’язку з відзначенням Дня Незалежності України буде закрито рух усіх видів транспорту з 8.00 23 серпня до 22.00 24 серпня по вулиці Хрещатик (від майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, крім того, буде призупинено рух усіх видів транспорту:

- 23 серпня поблизу під’їздів до Національного центру ділового та культурного співробітництва “Український дім” з 16.30 до завершення урочистого прийому за участю Президента України;

- 24 серпня поблизу під’їздів до Києво-Печерської Лаври з 08.30 до завершення молитви за Україну та український народ за участю Президента України;

- 24 серпня з 9.00 поблизу під’їздів до пам’ятників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському під час покладання квітів до пам’ятників.

Комунальним підприємством «Київпастранс» спільно з Комунальною службою перевезень буде тимчасово призупинено рух маршрутного транспорту поблизу під’їздів до пам’ятників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському 24 серпня з 9.00 під час покладання квітів до пам’ятників.

Крім того, буде змінено роботу маршрутів міського пасажирського транспорту загального користування під час проведення святкових заходів на Хрещатику 23 та 24 серпня.

Службами комунального підприємства «Київтранспарксервіс» 23 та 24 серпня буде передбачене чергування у центральній частині міста двох евакуаторів для примусового переміщення транспортних засобів.

З метою выдновлення належного руху автотранспорту після завершення проведення масових святкових заходів на центральних дорогах столиці працюватиме прибиральна дорожня техніка комунальної корпорації «Київавтодор».

Як і щороку, станцію метро «Майдан Незалежності» буде закрито для входу та виходу пасажирів 24 серпня з 7.00 і до завершення загальнодержавних заходів на майдані Незалежності. У зазначений період станція працюватиме тільки для пересадки пасажирів з лінії на лінію.

Разом з тим, роботу рухомого складу метрополітену у ніч на 24 серпня буде продовжено на 30 хвилин.