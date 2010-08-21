Трамваї, тролейбуси і водопостачання оновлять до Євро-2012

Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для будівництва, реконструкції, капітального ремонту мереж і споруд централізованого водопостачання і водовідведення, оновлення парку трамвайних вагонів, будівництва і реконструкції трамвайних і тролейбусних ліній в містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 720 від 11 серпня п.р., розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з постановою, головним розпорядником коштів Стабфонду є Національне агентство з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Євро-2012. Кошти спрямовуються на безповоротній основі і на умовах співфінансування з місцевими бюджетами.

Перелік об`єктів для фінансування формує Нацагентство з питань підготовки до Євро-2012 на підставі поданих місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування міст проведення чемпіонату пропозицій, в яких зазначається потреба у товарах, роботах і послугах, а також обсяги коштів для їх оплати у розрізі відповідних об`єктів, виходячи з розрахунку витрат, встановлених норм, нормативів, чинних тарифів, штатної чисельності і умов оплати праці працівників.

До згаданого переліку включаються об`єкти, що забезпечують транспортне сполучення у містах проведення чемпіонату, зокрема, між спортивними спорудами, аеропортами, вокзалами, за наявності проектної документації.