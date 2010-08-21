Нелегальним перевізникам дали час стати “легальними”

Державна адміністрація автомобільного транспорту готує ряд заходів з впорядкування існуючої маршрутної мережі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, за наслідками аналізу співвідношення існуючої маршрутної мережі легальних пасажирських перевезень і так званої паралельної маршрутної мережі нелегальних перевезень фахівці Державтотрансадміністрації визначили кількість рейсів, які мають бути внесені до існуючої маршрутної мережі легальних перевезень для задоволення реальних потреб населення.

Як відзначають у Державтотрансадміністрації, при формуванні нових графіків руху пасажирських автоперевізників будуть враховані місця концентрації пасажиропотоків.

Враховуючи, що на даний час перевізники з сфери паралельного ринку «нелегальних перевезень» працюють з малим рухомим складом (наприклад, Mercedes-Benz Sprinter, IVECO Turbo Daily, Volkswagen LT), що суперечить нормам Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видах сполучень і режимами руху, Державтотрансадміністрація пропонує ввести мораторій на дію цих норм. Зокрема, пропонується перенести його термін на 1 січня 2011 року для надання нелегальним перевізникам можливості визначитися з рухомим складом і підготуватися до повернення у рамки правового поля. Відповідні зміни до наказу Міністерства транспорту і зв`язку України зараз готуються.

Після закінчення дії мораторію нові рейси будуть винесені на конкурс на загальних підставах, буде активізовано роботу державних контролюючих органів з тим, щоб було ліквідовано поняття «нелегальні перевезення».

Як повідомляв УНІАН, Мінтранс прийняв і зареєстрував у Міністерстві юстиції України низку нормативно-правових актів, що відділяють регулярні і регулярні спеціальні перевезення, тим самим ліквідувавши прогалини у законодавстві, які допускали існування нелегальних пасажирських перевізників під виглядом легальних.