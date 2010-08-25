Техогляд автомобілів спростять

Робоча група з представників ДАІ та Держкомпідприємництва працює над механізмом передачі функцій автоінспекції при технічному огляді (ТО) автомобілів іншим структурам.

Як повідомляє прес-служба Держкомпідприємництва, ДАІ не проти удосконалення і спрощення процедури технічного огляду автомобілів. Таку позицію висловили представники Державної автоінспекції, які розпочали спільну роботу з Держкомпідприємництвом у рамках оптимізації процедури проходження ТО. Вони погоджуються, що проведення техогляду не є функцією ДАІ, і готові передати право його проведення страховим компаніям.

Перші спроби удосконалення ТО були здійснені кілька років тому. Згідно із постановою Кабінету міністрів України перевірку технічного стану транспортних засобів було передано суб`єктам господарювання, тобто станціям технічного обслуговування. Нині СТО не лише перевіряють технічний стан машини, але й усувають виявлені недоліки, що підвищує безпеку дорожнього руху.

Разом з тим, більшість складових проходження техогляду в органах Державтоінспекції, таких як перевірка сплати штрафів і транспортного збору, наявності медичної довідки, полісу страхування тощо, не мають жодного стосунку до технічного стану автотранспорту. У даному випадку йдеться про безпеку дорожнього руху загалом.

Відтак члени робочої групи поставили за мету розмежувати й оптимізувати ці функції ДАІ.

Члени спільної робочої групи розглядають можливість передачі контролю за ТО страховим компаніям, включення транспортного збору у вартість пального тощо. Вкрай важливою для ДАІ залишається і проблема створення єдиної загальноукраїнської електронної бази даних.

Як зазначається у повідомленні, у Держкомпідприємництва усвідомлюють, що безпека дорожнього руху є вкрай важливим фактором життєдіяльності країни, тому реорганізація не повинна погіршити ситуацію на дорогах. Держкомпідприємництво спільно з ДАІ, іншими міністерствами та відомствами продовжить роботу над поетапною лібералізацією процедури техогляду.