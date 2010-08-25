У Криму вантажоперевезення зросли на 9%

У січні-липні цього року підприємства транспортного комплексу Автономної Республіки Крим перевезли 6 млн. тонн вантажів і виконали 3957 млн. т/км транспортної роботи.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в АРК, порівняно з січнем-липнем 2009 р., об'єм вантажоперевезень збільшився на 9%, вантажообіг - на 13%.

Залізничним транспортом відправлено 3,2 млн. тонн вантажів і виконано 3500 млн. т/км вантажообігу, що складає відповідно 53% загального об'єму вантажних комерційних перевезень і 88% вантажообігу транспортного комплексу автономії. У порівнянні з січнем-липнем 2009 р., об'єм відправлень збільшився на 18%.

Автомобільним транспортом Криму на комерційній основі за сім місяців 2010 р. доставлено замовникам 1,5 млн. тонн вантажів, що на 11% більше, ніж за січень-липень 2009 р.

За сім місяців поточного року водним транспортом перевезено 372 тис. тонн вантажів і виконано 33 млн. т/км транспортної роботи. У порівнянні з січнем-липнем 2009 р., об'єм перевезених вантажів скоротився на 38%, вантажообіг - на 63%.

Як повідомляв УНІАН, об'єм вантажоперевезень у Криму за 6 місяців 2010 р. виріс на 13% до 5,0 млн. тонн.