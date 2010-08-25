У Криму пасажирські перевезення скоротилися на 2%

У січні-липні 2010 р. кількість пасажирів, що скористалися послугами пасажирського транспорту Автономної Республіки Крим, порівняно з січнем-липнем 2009 р., скоротилася на 2% і склала 136 млн. осіб. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, за січень-липень 2010 р. автомобільним транспортом Криму перевезено 80 млн. пасажирів і виконано 1334 млн. пас./км пасажирської роботи. Порівняно з січнем-липнем 2009 р. кількість пасажирів, що скористалися вказаним видом транспорту, і пасажирообіг збільшилися на 6% і 10%, відповідно. Фізичні особи-підприємці перевозять 65% від загальної кількості пасажирських автоперевезень автономії.

Тролейбусами перевезено 33 млн. пасажирів, з них понад 73% - пасажири з правом пільгового проїзду. Основна частина перевезень виконується у внутрішньоміському сполученні (94%), у порівнянні з січнем-липнем 2009 р. кількість пасажирів, перевезених у цьому виді сполучення, зменшилася на 19%.

Кількість пасажирів, що скористалися послугами трамвайного транспорту, у порівнянні з січнем-липнем 2009 р. зменшилося на 1% і склала 8 млн. осіб.

Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем-липнем 2009 р. зросли на 6%, величина цього показника склала 545 тис. пасажирів.

Майже на рівні січня-липня 2009 р. залишилася кількість пасажирів, що скористалися послугами залізничного транспорту, величина цього показника склала 14 млн. осіб.

Як повідомляв УНІАН, у Криму в першому півріччі 2010 р. об'єм пасажирських перевезень скоротився на 4% - до 111 млн. осіб.