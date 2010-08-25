У Тернопільській області пасажироперевезення скоротилися

У Тернопільській області в січні-липні 2010 року обсяги пасажироперевезень скоротилися на 3,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, і склали 57,3 млн. пасажирів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Тернопільському обласному управлінні статистики.

Згідно з повідомленням, за вказаний період залізничним транспортом області перевезено 3,4 млн. пасажирів, що на 9,5% більше, ніж за січень-липень 2009 року. Послугами автомобільного транспорту за 7 місяців скористалися 43,4 млн. пасажирів, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, обсяги перевезень пасажирів автотранспортом фізичних осіб скоротилися на 5,5% – до 30,8 млн. чоловік.

Електротранспортом області (тролейбусами) за січень-липень перевезено 10,5 млн. пасажирів, що на 1,6% менше, ніж за 7 місяців 2009 року. При цьому кількість платних пасажирів скоротилася на 9,41% – до 4,3 млн. чоловік.

Пасажирооборот в області в січні-липні скоротився на 3,6%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і склав 1,149 млрд. пас./км. Зокрема, на залізниці він збільшився на 4,4% – до 582,6 млн. пас./км., на автотранспорті – скоротився на 11,1%, до 538 млн. пас./км, на електротранспорті – на 1,6%, до 24,2 млн. пас./км.