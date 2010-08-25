У Тернопільській області вантажоперевезення зменшилися

У Тернопільській області в січні-липні 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяги вантажоперевезень зменшилися на 5,7%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні статистики, в цілому за сім місяців перевезено 1,561 млн. т вантажів.

З них 631,4 тис. т перевезено залізничним транспортом, що на 13,6% менше, ніж в січні-липні 2009 року. Зокрема, обсяги перевезення залізницею нафти і нафтопродуктів виросли в 3 рази, лому чорних металів – на 82,1%, лісових вантажів – на 44%, чорних металів – на 16,7%. Разом з цим зменшилося відправлення хімічних і мінеральних добрив – на 66,7%, зерна і продуктів помелу – на 43,2%, будівельних матеріалів – на 15,8%. Середньодобове вивантаження вагонів виросло на 13,6% і склало 50 одиниць.

Автомобільним транспортом в січні-липні було перевезено 929,8 тис. т вантажів, що на 0,5% більше, ніж в січні-липні 2009 року.

Вантажообіг в області в січні-липні збільшився на 13,9% і склав 720,4 млн. т/км. На залізниці він збільшився на 22,2% - до 303,9 млн. т/км, у автоперевізників – на 8,6% - до 416,5 млн. т/км.