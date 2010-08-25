Україна буде відстоювати свої інтереси на Дунаї

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україна рішуче відстоюватиме свої інтереси у питанні судноплавства на Дунаї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у виступі на засіданні Комітету з економічних реформ, яке проходить у Києві.

«Ми будемо, незважаючи на той, я би сказав, дешевий тиск, який був на уряди України, на Міністерство транспорту – що стосується судноплавства по Дунаю», - сказав Президент, і наголосив, що «ми це питання будемо вирішувати».

«Щоб усім було зрозуміло, що нас ніякі балачки навколо цього питання не зупинять. Ви знаєте, до кого я звертаюсь – до тих, хто виконував замовлення, щоб зупинити Україну у вирішенні цього питання», - висловив свою позицію В.ЯНУКОВИЧ.