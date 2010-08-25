«Трансмашхолдинг»: Результати конкурсу по «Луганськтепловозу» можуть відмінити

Результати приватизаційного конкурсу з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз» може бути відмінено у разі відмови української сторони від проведення взаємозаліку відповідно до раніше прийнятого Кабінетом міністрів України розпорядження.

Про це йдеться в переданій агентству УНІАН заяві російського ЗАТ «Трансмашхолдинг», дочірня структура якого ЗАТ «Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» («УК «БМЗ») виступила покупцем акцій підприємства.

«У тому випадку, якщо борг Фонду держмайна перед російським інвестором не буде зарахований як оплата за придбані акції, результати конкурсу може бути відмінено», - йдеться в заяві компанії.

У «Трансмашхолдингу» зазначають, що до суттєвої затримки з проведенням взаємозаліку призвело скасування Вищим господарського судом України за касаційною скаргою Фонду державного майна України (ФДМУ) рішення Київського госпсуду від 1 квітня 2010 р. про стягнення з ФДМУ сплачених російським інвестором у 2007 р. коштів.

«Розвиток ситуації за негативним сценарієм не лише завдасть удару по інтересах російського інвестора, але й суттєво погіршить фінансово-економічну ситуацію на ВАТ «ХК «Луганськтепловоз», - йдеться в заяві «Трансмашхолдингу».

Як повідомили УНІАН у ФДМУ, на даний час покупець держпакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз» все ще не перерахував гроші за придбаний 15 червня цього року 76,001% держпакет акцій підприємства.

Раніше ФДМУ заявив, що повідомив «Брянський машинобудівний завод» про нарахування пені за невчасну оплату придбання 76% акцій «Луганськтепловозу».

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року перший раз оголосив конкурс із продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз". 23 березня 2007 року ФДМУ визнав «Керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдингу") переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Луганськтепловоз" із рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з продажу держпакета «Луганськтепловозу». 15 червня 2010 року ”Брянський машзавод`” знову придбав 76% акцій «Луганськтепловозу» за 410 млн. грн.

Кабінет міністрів України своїм розпорядження № 1501 від 21 липня цього року доручив ФДМУ укласти мирову угоду з покупцем «Луганськтепловозу» - «Брянським машзаводом».

Вищий господарський суд України 28 липня скасував рішення Господарського суду м. Києва, яким він зобов`язав ФДМ відшкодувати власнику «Луганськтепловозу» - керуючій компанії "Брянський машзавод" - внесені кошти за придбаний у 2007 р. і після повернений у держвласність пакет акцій підприємства в доларах США за курсом на момент придбання.