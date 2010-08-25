Jet Air відкриває авіарейси Лодзь-Вінниця-Лодзь

Представники аеропорту Лодзь (Польща) з 15 жовтня відкривають чартерні авіарейси Лодзь-Вінниця-Лодзь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-президент аеропорту міста Лодзь Рафал МОЖДЖЕНЬ.

За його словами, авіарейси між Вінницею і Лодзю здійснюватимуться по вівторках і п`ятницях літаками польської авіакомпанії Jet Air.

Можлива вартість авіаквитка з Вінниці до Лодзі складе 870 гривень, або 350 польських злотих. Орієнтовний час польоту - 1 година 40 хвилин.

«Ми плануємо здійснювати ці авіарейси 46-місцевими літаками. Надалі, при збільшенні пасажиропотоку, до обслуговування перельотів можуть бути залучені 160-місцеві авіалайнери», - сказав Р.МОЖДЖЕНЬ.

Він додав, що новий авіарейс буде зручним як для туристів, так і представників бізнесу, оскільки через аеропорт Лодзі проходить багато міжнародним авіарейсів, а дістатися звідти до центру Варшави залізничним транспортом можна всього за годину, що співставно з тимчасовими витратами при трансфері з аеропорту польської столиці.

Як повідомляв УНІАН, раніше польська авіакомпанія LOT цікавилася можливістю відкриття пасажирських маршрутів з Варшави до Вінниці.