ПЗЗ змінить маршрут електричок через Київ

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) звертає увагу пасажирів, що 26, 27, 28, а також 30 і 31 серпня 2010 року, у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Дарниця - Київ, змінюється маршрут слідування ряду електропоїздів.

Зокрема, 26 серпня: № 6911 Ніжин - Борщагівка-тех через Київ-Петрівку, №6810 Борщагівка-тех-Яготин через Київ-Петрівку, № 6913 Ніжин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку, № 6710 Борщагівка-тех-Трипілля-Дніпровське, № 6812 Борщагівка-тех-Гребінка через Київ-Петрівку, №6915 Ніжин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку, № 6811 Яготин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку.

27 серпня: №6810 Борщагівка-тех-Яготин через Київ-Петрівку, №6812 Борщагівка-тех-Гребінка через Київ-Петрівку, №6915 Ніжин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку, №6811 Яготин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку.

28 серпня: №6911 Ніжин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку, №6810 Борщагівка-тех-Яготин через Київ-Петрівку, №6913 Ніжин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку, №6710 Борщагівка-тех-Трипілля-Дніпровське, №6812 Борщагівка-тех-Гребінка через Київ-Петрівку, №6915 Ніжин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку, №6811 Яготин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку. 30 серпня 2010: №6810 Борщагівка-тех-Яготин через Київ-Петрівку, №6812 Борщагівка-тех-Гребінка через Київ-Петрівку №6915 Ніжин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку, №6811 Яготин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку.

31 серпня: №6911 Ніжин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку, №6810 Борщагівка-тех-Яготин через Київ-Петрівку, №6913 Ніжин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку, №6710 Борщагівка-тех-Трипілля-Дніпровське, №6812 Борщагівка-тех-Гребінка через Київ-Петрівку, №6915 Ніжин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку, №6811 Яготин-Борщагівка-тех через Київ-Петрівку.

Південно-західна залізниця закликає пасажирів уважніше слухати оголошення про зміни в розкладі руху потягів.