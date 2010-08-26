Мінтранс знизив вартість перевалки в портах на 50%

Міністерство транспорту і зв'язку України ввело 50% знижку до граничних акордних ставок на перевалку універсальних контейнерів, які слідують транзитом в річкових і морських портах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міністерства, це визначено наказом міністра транспорту і зв'язку України від 23 липня №521.

Вказаним рішенням доповнений перелік знижок до граничних акордних ставок на навантажувально-розвантажувальні роботи в портах з транзитними вантажами. Знижка 50% встановлена для транзитних універсальних контейнерів, якщо вони під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску або зони митного контролю морського порту (так званий "трансшипмент").

Ця новація спрямована на стимулювання зростання об'єму транзитних вантажів в портах України і на збільшення їх завантаження.

Як повідомляв УНІАН, внесенням змін до Закону України "Про транзит вантажів" (внесені ВР 1 червня 2010 р.) передбачено спрощення порядку митного оформлення транзитних контейнерів, які перевозять водним транспортом.

Закон був розроблений з метою впровадження в українських контейнерних портах системи трансшипменту, тобто такого режиму транзиту вантажів в контейнерах, які прибувають і відвантажуються водним транспортом і під час зберігання не виходять за межі одного пункту пропуску або зон митного контролю (території морського порту), при якому митне оформлення відбувається без подачі вантажної митної декларації. У такому разі до товарів, які знаходяться під митним контролем, заходи гарантування доставки не застосовують.

Як раніше зазначали у міністерстві, враховуючи сьогоднішній рівень вантажних тарифів, тільки за переробку вказаної кількості контейнерів в траншипменті, переорієнтованих на Україну, національні порти і термінали можуть отримати близько 54 млн. дол. Додаткові прибутки від портових зборів можна оцінювати на рівні не менше 4 млн. дол.