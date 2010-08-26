До Євро-2012 розроблять 5 туристичних маршрутів

План підготовки Харківської області до фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу передбачає створення 5 спеціальних туристичних маршрутів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії Харківської облдержадміністрації повідомив заступник голови ОДА Євген САВІН.

За його словами, це будуть маршрути "Чугуїв - місто Рєпіна", "На батьківщину Сковороди", "Від шедеврів природи до шедеврів живопису" "Місцями бойової слави Харківської області" та "Старовинні садиби Харківщини".

Окрім цього, у Харкові та області заплановано створення і забезпечення діяльності 11 інформаційних центрів і екскурсійних пунктів, перший з яких, незважаючи на відсутність фінансування, буде відкритий у 4-му кварталі поточного року.

Є. САВІН розповів, що сьогодні ведеться робота з визначення туроператорів для обслуговування гостей чемпіонату на основних туристичних маршрутах, а також розроблено положення про акредитаційну комісію з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу в Харківській області.

За словами Є. САВІНА, управління культури і туризму ОДА підготувало на основних європейських мовах матеріали для інформаційної і рекламної продукції про Харківську область, проте їх виготовлення "стримується відсутністю фінансування"

За словами заступника губернатора, в Інтернеті туристичний потенціал Харківської області презентований на спеціально створеному віртуальному туристсько-інформаційному центрі.

"24 червня відбулася презентація віртуального інформаційного центру "Туристична Харківщина". Йде наповнення сайту інформацією про туристичний потенціал області. На сайті розміщені основні туристичні маршрути області, постійно поповнюється база цих об'єктів туристичної інфраструктури", - повідомив Є. САВІН.

Він повідомив, що для залучення приватних інвестицій і бізнесу в розвиток туристичної інфраструктури області 24 вересня в Харкові відбудеться виставка "Харківське туристичне бієнале".

Заступник губернатора зазначив, що програмою підготовки області до Євро- 2012 також заплановано відновлення функціонування мережі салонів-магазинів з продажу українських сувенірів, виробів народних художніх промислів і традиційного народного мистецтва.

"Фінансування відсутнє, але ми готові до вирішення цієї проблеми шляхом залучення народних майстрів до випуску сувенірної продукції", - сказав він.