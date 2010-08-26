Експерт бачить відновлення внутрішнього попиту в Україні

Керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО бачить відновлення внутрішнього попиту в Україні.

Так в коментарі УНІАН він повідомив, що уперше після кризи об'єм наданих послуг за січень-липень перевищив показник аналогічного періоду минулого року на 0,1% і досяг 18 млрд. грн.

За його словами, зростання в цій сфері у липні пов'язане з підвищенням реальної заробітної плати, збільшенням об'єму послуг вантажоперевезень, готелів, ресторанів із стабільним об'ємом послуг у сфері зв'язку і пасажироперевезень.

М. ІВЧЕНКО також повідомив, що поступове відновлення сектора послуг в Україні привело до зростання середньомісячної заробітної плати в цьому секторі. Так, зарплата українців у сфері транспорту і зв'язку збільшилася на 7,7%, у фінансовій сфері - на 8,8%, у сфері готельно-ресторанного бізнесу - на 10,4%, у сфері ремонту автомобілів і торгівлі - на 14,8%.

Також він зазначив, що у структурі наданих послуг понад половину (55,8%) становлять послуги транспорту, пошти і зв'язку, близько чверті (25,9%) - послуги з проведення операцій з нерухомістю, орендою та інжинірингом. Найбільші показники на підприємствах сфери послуг в липні зафіксовані в Києві, а найнижчі - у Хмельницькій області. Так, у середньому одне підприємство цього сектора в Києві надало послуг на суму 6,9 млн. грн., у Хмельницькій області - на 802,4 тис. грн.

"Відновлення у сфері послуг в Україні до кінця року продовжиться, проте, темпи зростання будуть помірними", - прогнозує М. ІВЧЕНКО.