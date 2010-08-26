На Чернігівщині буде тільки одна митниця

З 1 вересня в Чернігівській області функціонуватиме всього одна митниця – Чернігівська – штатна чисельність 503 посадових осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції начальник митниці Юрій СОЛОВКОВ.

За його інформацією, наказом Держмитслужби передбачено закриття Новгород-Сіверської митниці шляхом приєднання її до Чернігівської митниці.

З початку осені Чернігівська митниця матиме нову структуру. До її складу увійдуть нові підрозділи митного оформлення – митний пост "Грем’яч" (до його функцій буде віднесено здійснення митних процедур в пунктах пропуску "Грем’яч-Погар" і "Миколаївка-Ломаківка") і митний пост «Новгород-Сіверський” (територіально пости митного оформлення будуть розташовані в містах Новгород-Сіверський і Бахмач).

Також з 1 вересня відділення митного оформлення №2 Чернігівської митниці буде реорганізоване в митний пост "Чернігів-залізничний".

На сьогоднішній день митний контроль і митне оформлення на кордоні забезпечують підрозділи митного оформлення в 5 пунктах пропуску і 2 пунктах контролю.