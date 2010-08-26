Прибуток “МТС Україна” зріс на 46%

Чистий прибуток оператора мобільного зв`язку «МТС Україна» в 2-му кварталі 2010 року зріс, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, на 46,3% і склав 208,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у 2-му кварталі 2010 р. зберігалася позитивна динаміка показників компанії у сфері доходів і обсягів користування послугами.

На тлі стабільної економічної ситуації в першому півріччі і під впливом чинника сезонності виручка «МТС Україна» в 2-му кварталі ц.р. зросла на 8,6%, у порівнянні з 2-м кварталом 2009 р., склавши 2,146 млрд. грн.

OIBDA виросла на 13% і склала 1,005 млрд. грн. Маржа OIBDA збільшилася на 3,3 п.п. в порівнянні з попереднім кварталом і склала 46,8%.

Підвищення прибутковості компанії є результатом зростання доходів у поєднанні з діями компанії з підвищення ефективності витрат, інвестицій і бізнес-процесів.

Консолідована виручка компанії МТС (Росія), що володіє «МТС Україна», номінована в доларах США, виросла в другому кварталі 2010 року на 16,6%, в порівнянні з другим кварталом 2009 року, - до 2,772 млрд. Консолідований чистий прибуток Групи МТС в другому кварталі 2010 року склав 354 млн. дол. Позитивний чистий грошовий потік компанії за перші шість місяців 2010 року склав 1 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Мережа ПРАО «МТС Україна» охоплює більше 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 17,71 млн. абонентів. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія).