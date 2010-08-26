Москва на ІІІ місці серед міст з транспортними проблемами

Москва на третьому місці в світі серед міст з транспортними проблемами. Перше місце за цим показником посів Пекін. Друге місце - південноафриканський Йоханнесбург. Рейтинг міст-пробок, складений британською газетою Financial Times, побудований виходячи з середнього часу, який автоаматори і пасажири громадського транспорту проводять в різних пробках і заторах.

Столиця Росії залишила позаду як найбільші міста третього світу – Нью-Делі, Сан-Пауло і Буенос-Айрес, так і традиційних лідерів Старого і Нового Світу – Лондон, Париж і Нью-Йорк. Примітно, що москвичі при цьому значно поступаються перерахованим містам за числом автомобілів на душу населення. Експерти бачать корінь проблеми у відсутності необхідного транспортного планування.